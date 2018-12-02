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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında Karadağ'a 71-66 yenildi.
02 Aralık 2018 Pazar 22:53
Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 22:53
Basketbol
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