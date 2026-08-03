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Spor A Kadın Milli Basketbol Takımı sahaya indi
Spor

A Kadın Milli Basketbol Takımı sahaya indi

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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A Kadın Milli Basketbol Takımı sahaya indi

A Kadın Milli Basketbol Takımı, Berlin’de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nın hazırlıklarına başladı...

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımı, Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Kadın Milli Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.

Ay-yıldızlılar Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı.

 

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten ve TBF Yöneticileri takip etti.

20 kişilik aday kadroda yer alan, WNBA’de Connecticut Sun forması giyen Beren Burke ve Louisville University kadrosunda yer alan Elif İstanbulluoğlu kampa ilerleyen günlerde dahil olacak.

 

Milliler, Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu’nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 4 Eylül Cuma günü Belçika ile oynayacak. A Kadın Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. C Grubu’ndaki son maç ise 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile olacak.

 

Millilerin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası maç programı şu şekilde:

4 Eylül Cuma

TSİ 18.30: Belçika - Türkiye

 

6 Eylül Pazar

TSİ 12.30 Türkiye - Avustralya

 

7 Eylül Pazartesi

TSİ 12.30: Porto Riko - Türkiye

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