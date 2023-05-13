  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alnı secdeliler hala mı uyanmayacak? Sizinki Anıtkabir'de Tayyip ise Ayasofya’da

Tarihi gaz ve petrol hamleleri sonrası skandal! Bölgede çalışanların ailelerine gidip bakın ne yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt

Erdoğan seçim çalışmalarını Ayasofya'da noktalayacak... Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun

Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı

Gabar'daki petrol keşfi sonrası akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye bomba bir haber verildi!

Rusya, Bay Kemal'i yerinden hoplatacak! O iddiaya şok cevap

YSK Başkanı Ahmet Yener'den Muharrem İnce açıklaması

Uğur Dündar'dan "yuh" dedirten çıkış! Bari yaşından başından utan adam
Aktüel A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer'e saldırı! Oğlu bıçaklandı
Aktüel

A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer'e saldırı! Oğlu bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 19:52:00 -
A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer'e saldırı! Oğlu bıçaklandı

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrardı. Saldırıda oğlu Umut Süer karın boşluğundan bıçaklandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A Haber Kocaeli Bölge Müdürü, Kocaeli Gündem İnternet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve TV 41’in Haber Müdürü Hakan Süer ile oğlu saldırıya uğradı.

Oğlu Umut ile birlikte aracını park eden ve TV 41 binasına doğru yürüyen Hakan Süer'e ismi öğrenilemeyen bir kişi küfür etti. Hakan Süer küfrü duymazken, Umut Süer ise şahsın neden küfür ettiğini sordu. Çıkan tartışmada 3 kişi Hakan Süer ve oğluna saldırdı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan yaralandı, olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayı kınayan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "Cemiyetimizin yönetim kurulu üyelerinden, Kocaeli Gündem İnternet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, A Haber Bölge Müdürü ve TV 41’in Haber Müdürü Hakan Süer'e bugün yapılan çirkin saldırı esnasında yanında bulunan oğlu Umut Süer bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yaşanan olayın da takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, evladımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23