A grubuna sahip insanlar nasıl beslenmeli?

A grubuna faydalı olanlar

Et olarak balık, tavuk, hindi..

Yağ olarak; zeytinyağı ve soya yağı..

Yer fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği, badem sirkesiz hardal, kedi otu, ginseng, kuşburnu, papatya, kahve, çay, keten tohumu, kimyon, kekik, biberiye..

Mercimek, börülce, soya fasulyesi..

Unlu mamuller olarak; çavdar, kara buğday veya yulaf unundan yapılmış gıdalar ve ekmekler..

Sebze olarak karalahana, enginar, kabak, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, beyaz lahana, yer elması, brokoli, soğan, kereviz, maydanoz ve yeşil yapraklı bütün sebzeler..

Kayısı, dut, incir, karpuz, üzüm, kiraz, vişne, erik, greyfurt, limon, mürdüm eriği, pekmez, zencefil, İngiliz tuzu dediğimiz magnezyum sülfat..

A Grubu’na zararlı olanlar

Kırmızı et, sucuk, salam, sosis, kerevit, kalamar, havyar..

Süt, dondurma, tereyağı, beyaz sirke veya limon asidi ile yapılmış zeytinler

Kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemişler, patates, pul biber, domates salçası..

Portakal ve portakal suyu, soda, gazoz, früktoz, glikoz, tatlandırıcılar, sakız, jelatin, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, mide ve bağırsakta gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içeçek.

Siz ayrıca kabız olmamaya dikkat etmelisiniz.