A grubuna sahip insanlar nasıl beslenmeli?
A grubuna faydalı ve zararlı olan besinleri derledik...28 Aralık 2018 Cuma 18:17
A grubuna faydalı olanlar
Et olarak balık, tavuk, hindi..
Yağ olarak; zeytinyağı ve soya yağı..
Yer fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği, badem sirkesiz hardal, kedi otu, ginseng, kuşburnu, papatya, kahve, çay, keten tohumu, kimyon, kekik, biberiye..
Mercimek, börülce, soya fasulyesi..
Unlu mamuller olarak; çavdar, kara buğday veya yulaf unundan yapılmış gıdalar ve ekmekler..
Sebze olarak karalahana, enginar, kabak, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, beyaz lahana, yer elması, brokoli, soğan, kereviz, maydanoz ve yeşil yapraklı bütün sebzeler..
Kayısı, dut, incir, karpuz, üzüm, kiraz, vişne, erik, greyfurt, limon, mürdüm eriği, pekmez, zencefil, İngiliz tuzu dediğimiz magnezyum sülfat..
A Grubu’na zararlı olanlar
Kırmızı et, sucuk, salam, sosis, kerevit, kalamar, havyar..
Süt, dondurma, tereyağı, beyaz sirke veya limon asidi ile yapılmış zeytinler
Kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemişler, patates, pul biber, domates salçası..
Portakal ve portakal suyu, soda, gazoz, früktoz, glikoz, tatlandırıcılar, sakız, jelatin, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, mide ve bağırsakta gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içeçek.
Siz ayrıca kabız olmamaya dikkat etmelisiniz.
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