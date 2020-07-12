Bugüne kadar koronavirüs hakkında başta Çin olmak üzere pek çok ülke ve üniversitede çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan biri de kan grupları ile koronavirüs arasında bir bağlantı olup olmadığıyla ilgiliydi. Peki, koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı olması mümkün mü?

A grubu koronavirüse daha mı çabuk yakalanıyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, twitter hesabı üzerinden kan gruplarıyla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kara, mesajında “A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" ifadelerini kullandı.

0 grubuna koronavirüs bulaşmaz mı?

Konu hakkında bir diğer açıklama ise Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu’dan geldi. Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili elimizde yeterince çalışma yok. Bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var, fakat bunların bir kısmı kamuoyuna kesin bilgiymiş gibi yansıyor. Dünyada da bu konuda bir yarışma var. Toplumda A pozitif kan grubu daha çok görülüyor. A pozitifli olma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya ise devam etmek gerekiyor" dedi.