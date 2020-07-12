A grubu koronavirüse daha mı çabuk yakalanıyor?
A kan grubu koronavirüsü daha mı ağır geçiriyor? | Koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgeler ediniyor. Bilim insanları virüs üzerinden çalışmalar yaptıkça hastalığın yayılmasından, virüsün yapısına kadar pek çok yeni bilgi edinildi. Bu çalışmalar aşı ve ilaç için de umut oluyor. Vatandaşlar sık sık dile getirilen “Kan grubuna göre koronavirüsün bulaşma ihtimali” konusunu da yakından takip ediyor. Milyonlarca kişi “Hangi grup kana koronavirüs bulaşmaz?” , “A pozitif için koronavirüs tehlikeli mi?” , “0 grubuna koronavirüs bulaşmıyor mu?” , “AB kan grubu koronavirüs çen tehlikeli mi?” , “Koronavirüs için en tehlikeli kan grubu hangisi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “A grubu koronavirüse daha mı çabuk yakalanıyor?” sorusunun cevabı.
Bugüne kadar koronavirüs hakkında başta Çin olmak üzere pek çok ülke ve üniversitede çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan biri de kan grupları ile koronavirüs arasında bir bağlantı olup olmadığıyla ilgiliydi. Peki, koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı olması mümkün mü?
A grubu koronavirüse daha mı çabuk yakalanıyor?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, twitter hesabı üzerinden kan gruplarıyla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kara, mesajında “A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" ifadelerini kullandı.
0 grubuna koronavirüs bulaşmaz mı?
Konu hakkında bir diğer açıklama ise Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu’dan geldi. Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili elimizde yeterince çalışma yok. Bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var, fakat bunların bir kısmı kamuoyuna kesin bilgiymiş gibi yansıyor. Dünyada da bu konuda bir yarışma var. Toplumda A pozitif kan grubu daha çok görülüyor. A pozitifli olma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya ise devam etmek gerekiyor" dedi.