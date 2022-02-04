A-ferin forte ne işe yarar? A-ferin nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte neye iyi gelir?
A ferin forte hangi hastalık için verilir? A-ferin neredeyse her evde bulunur. Hastalanıp doktora gidildiğinde reçetede yazılan ilaçlardan neredeyse biri A ferin’dir. A-ferin nasıl bir ilaçtır? A-ferin öksürük ilacı mı? A- ferin, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların kullandığı ilaçla arasında yer almakta. Peki A-ferin forta nedir, nasıl kullanılır, yan etkileri nelerdir, ne işe yarar, muadili nedir, fiyatları nedir, özellikleri nelerdi? A-ferin yan etkileri neler? İşte A-ferin forte prospektüs.
A-ferin forte nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir. Aferin ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan parasetamol + klorfeniramin etken maddeli reçeteli bir ilaçtır. Etkin maddelerinden parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü; klorfeniramin maleat ise alerji önleyici etkiye sahiptir. Kapsül, şurup ve toz formları vardır. Sadece üst solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı şikâyetler için kısa süreli kullanılır.
Aferin neden kullanılır?
Burun akıntısı, nezle ve hapşırma
Öksürük
Burun-boğaz kaşıntısı
Gözlerde sulanma ve kaşıntı
Baş, boğaz veya kas ağrısı
Vücut kırıklığı
Ateş
A-ferin kullanmadan önce nerele dikkat edilmeli?
Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.
Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
Epilepsiniz (sara) varsa
Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)
Yüksek tansiyon
Kalp damar hastalığı
Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım
Prostat hipertrofisi (büyümesi)
Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi halinde doktorunuza danışınız.
A-ferin forte nasıl kullanılır?
12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.
Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu
Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.
Değişik yaş grupları
A-ferin çocuklarda kullanımı nasıl?
Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
A-ferin yaşlılarda kullanımı
Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki klorfeniramin maleatın merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.