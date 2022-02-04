A-ferin forte ne işe yarar? A-ferin nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte neye iyi gelir?

A-ferin forte nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir. Aferin ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan parasetamol + klorfeniramin etken maddeli reçeteli bir ilaçtır. Etkin maddelerinden parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü; klorfeniramin maleat ise alerji önleyici etkiye sahiptir. Kapsül, şurup ve toz formları vardır. Sadece üst solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı şikâyetler için kısa süreli kullanılır.

Aferin neden kullanılır?

Burun akıntısı, nezle ve hapşırma

Öksürük

Burun-boğaz kaşıntısı

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Baş, boğaz veya kas ağrısı

Vücut kırıklığı

Ateş

A-ferin kullanmadan önce nerele dikkat edilmeli?

Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Epilepsiniz (sara) varsa

Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

Yüksek tansiyon

Kalp damar hastalığı

Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

Prostat hipertrofisi (büyümesi)

Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi halinde doktorunuza danışınız.

A-ferin forte nasıl kullanılır?

12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.

Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları

A-ferin çocuklarda kullanımı nasıl?

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

A-ferin yaşlılarda kullanımı

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki klorfeniramin maleatın merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.