99 yaşındaki Selver Nine ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesine önerildi

Süleyman Demirel Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017’den bu yana sürdürülen “Kültürel Miraslar Projesi” çalışmalarında birçok değer tespit edilerek kayıt altına alındı. Kaybolmaya başlayan bazı değerlerin de belgesel ve kısa filmleri çekildi. Proje kapsamında son olarak 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Karakale’nin kısa filmi hazırlandı.

Isparta dokuma kültürünü sürdürmesi bakımından önemli bir değere sahip Karakale’nin “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilmesi için UNESCO’ya teklifte bulunuldu.

Selver Karakale, 99 yıl önce Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı bir yayladaki Yörük çadırında dünyaya gözlerini açtı. Yaşı ilerledikçe ailesinin zorlu yaşamına ayak uyduran Karakale, 8 yaşındayken kilim dokumaya başladı.

Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı, yalnız yaşadığı Isparta’nın Gönen ilçesinde devam ettiren Karakale, asıl amacı kilim dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarmak olsa da isteyene de el emeği göz nuru ürünlerini düşük fiyata satıyor. Her sabah erken saatlerde güne başlayan Selver Nine, tezgahının başında, radyoda çıkan türkülere eşlik ederek hatıralarını canlandırıyor.