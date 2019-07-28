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92 yaşındaki Pakize nine göz nuru eserlerini sergiledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde oturan 92 yaşındaki Pakize Kuruağaç, boncukla yaptığı sanat eserlerini Hatay’da sergiye çıkardı.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:59
92 yaşındaki Pakize nine göz nuru eserlerini sergiledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde oturan 92 yaşındaki Pakize Kuruağaç, boncukla yaptığı sanat eserlerini Hatay’da sergiye çıkardı.


7 yaşındayken Adana’da Atatürk’ü gören ve 80’li yaşlarının ardından boncukla el sanatları yaparak 100 eser çıkaran Pakize Kuruağaç, eserlerinin bir kısmını Hatay’da özel bir kafede sergiye çıkardı.


Yoğun ilginin olduğu sergide konuşan Pakize Kuruağaç, “Küçük yaşlarımda terziydim. 41 yaşıma kadar dikiş dikiyordum. Sonra bıraktım dikişi Adana’ya taşındım. İşim olmadı Adana’da, işim olmayınca da bu işe başladım. 100 tane tablo yaptım” dedi.


Sanatını öğrenmek için herhangi bir yerden ve kimseden yardım almadığını ifade eden Kuruağaç, “Ne bir yere gitmişim tövbe ne de bir kişiden bir iğne almışım. Hepsi kendi emeğim ve kafamdan uydurarak tasarladığım eserler” dedi.


Atatürk’ü gördüğü anı ilk günkü gibi heyecanla anlatan Pakize Kuruağaç, “Atatürk’ü ben 7 yaşında gördüm. Adana’ya gelecek dediler sonra Adana’dan Tarsus’a. Ben Tarsusluyum. O zaman annemle erkenden bekledik Atatürk’ün gelmesini. Ben milleti itekleyerek geldim elimi salladım, Atatürk’te uzattı elini elimi tutmak için, tabi tutamadı, çocuk olduğum için yetişemedi” dedi.


Pakize Kuruağaç’ın yaşına rağmen yaptığı sanat eserlerinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Gizem Elmas, "Eserlerin güzelliği zaten ortada. Pakize hanımın yaşına rağmen bu tarz bir sanatla ilgileniyor olması beni bir kadın olarak çok gururlandırdı. Özellikle o yaştaki kadınların da kendilerini toplumda kanıtlayacak bir şekilde bir şeyler yapmasını çok arzu ederim. Umarım öncü olur, örnek olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:59
  1. sanat
  2. sergi

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