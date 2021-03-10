  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütünden BM ofisine saldırı!

Cihangir İslam'ın FETÖ mesajları: Paylaşımları hatırlatılınca Akit Tv stüdyosunu terk etmişti

Ermenistan'da sular durulmuyor! Sarkisyan'ı suçladılar

İngiltere'de saray karıştı! Son 85 yılın en büyük kraliyet krizi

Abdurrahman Dilipak 8 Mart'ı değerlendirdi: Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz

İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!
Ekonomi 919 ürün yerli imkanlarla üretilip cari açık kapatılacak
Ekonomi

919 ürün yerli imkanlarla üretilip cari açık kapatılacak

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kartepe Teleferik Hattı Projesi’nin tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli üretiminin önemine değindi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:33:00 -
919 ürün yerli imkanlarla üretilip cari açık kapatılacak

Sanayi ve teknoloji ne kadar yerli imkanlarla ikame edilebilirse ekonomik ve siyasi anlamda o kadar güçleneceklerini vurgulayan Varank, bu bakış açısıyla başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yurt dışından ithal edilen birçok yüksek teknolojili ürünün, Türkiye’de üretilmesini hedeflediklerini söyledi.

“20 projeyi destekledik”

Varank, geçen yıl ilk çağrıyı makine sektöründe yaparak toplam 2 milyar lira yatırım tutarına sahip 20 projeyi desteklemeye başladıklarını, pompa aksamlarından rüzgar türbin malzemelerine, büyük boyutlu eklemeli imalat makinesinden servo motor sistemlerine kadar birçok teknolojiyi artık yerli imkanlarla geliştirip üreteceklerini aktararak, şöyle devam etti: “Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919’a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak. Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapmakta kararlıyız. İşte savunma sanayinde yakaladığımız başarıların ülkemize kazandırdıkları ortada. Artık dünya gündemini uzaktan takip eden değil, dünya gündeminde söz sahibi bir ülkeyiz.

“Altından kalkamayacağımız zorluk yok”

Dünyanın önde gelen ülkeleri, Suriye’nin, Libya’nın ve Dağlık Karabağ’ın kaderini değiştiren SİHA’larımızı konuşuyor. ATAK helikopterimiz, milli gemimiz, eğitim uçağımız, milli seyir füzelerimizle birçok alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Aslında 2004’ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde özenle yürütülen projeler bize bir şey anlatıyor. Gerekli hassasiyeti gösterdiği takdirde, Allah’ın izniyle bu milletin altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı uyarı: ABD ve Rusya, Türkiye'yi kuşatmak için anlaştı!
Gündem

Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı uyarı: ABD ve Rusya, Türkiye'yi kuşatmak için anlaştı!

Orta Doğu'daki planları anlatan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, ABD'nin Rusya ile anlaşarak Türkiye'yi kuşatmaya çalıştığını açıkladı...
Libya'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama
Gündem

Libya'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları ..
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti
Dünya

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Paris..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay