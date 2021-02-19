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Otomotiv 91 trafik ceza kodu nedir?2021 madde 91 cezası ne kadar?
Otomotiv

91 trafik ceza kodu nedir?2021 madde 91 cezası ne kadar?

Araç sahiplerinin araçlarıyla ve yol durumlarıyla ilgili hatalı ve eksik durumların her biri bir ceza koduyla açıklanmaktadır. 91 trafik ceza kodu da bunlardan biridir. Peki, 2021 madde 91 cezası ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:11:00 -
91 trafik ceza kodu nedir?2021 madde 91 cezası ne kadar?

Trafikte, sürücülerin sorumlu olduğu birçok kural bulunuyor. Zorunlu Trafik Sigortası bunlardan biridir. Yaptırması mecburi olan ama yaptırılmayan Zorunlu Trafik Sigortası, yapılmadığı gerekçesiyle trafik şube ekipleri tarafından 91 ceza koduyla para cezası kesilmektedir. İşte merak edilen haberin detayları…

91 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Araç sahibi olan her sürücünün zorunlu mali sorumluluk sigortası ödemesi gerekmektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen sürücüler için 91 trafik ceza kodu para olarak uygulanmaktadır.

2021 Madde 91 Cezası Ne Kadar?

 Araç sahibinin, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadığı için sürücülere uygulanmakta olan bir ceza kodudur. 91 trafik ceza kodu, 2021 yılı itibariyle 144 TL ceza uygulamaktadır. 15 gün içerisinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirim uygulanarak 108 TL olarak ödenebilir.

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