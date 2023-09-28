90 yıldır kutlanan "Türk Dili Günü" ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan’da kutlandı

Habibbeyli, “İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tamamen korunması sonucunu doğuran yerel terörle mücadele tedbirlerinin yarattığı gerçekler, sadece ülkemizde değil, ülkemizde de Türk dünyasında memnuniyetle karşılandı” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki sözleri çok değerli”

Konferansın çok önemli bir döneme denk geldiğini söyleyen Akademisyen İsa Habibbeyli, terörle mücadele tedbirlerinin arifesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM gibi dünyanın en yüksek kurumunun başkanından yaptığı açıklamada sarf ettiği; "Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır" ve "Karabağ'da hiçbir statü kabul edilemez" ifadelerinin, milyonlarca Türk halkının ve liderinin Azerbaycan'a verdiği desteğin en açık örneği olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu günler Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası için çok önemli bir dönem. Çağdaş Türk dünyasının iki büyük lideri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır-Nahçıvan'ın temellerinin atılması çerçevesinde 25 Eylül'de Nahçıvan'da düzenlenen zirve toplantısı doğalgaz boru hattı, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Kars-Nahçıvan demiryolu projesine ilişkin" Niyet Protokolü ve diğer belgelerin imzalanması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu olayının tamamlanmasından sonra ortaya çıkan gerçekler çerçevesinde değeri yüksek tarihi bir olaydır”

“Bu anlamlı bayramı Azerbaycan’da kutlamak bizim için onurdur”

ANAS Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, Azerbaycan ve halkımızla birlikte ilk kez Türkiye dışında "Türk Dili Günü"nü kutladığına dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Eylül 1932'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlediği Birinci Türk Dil Kurultayı'nın bu tarihin "Türk Dili Günü" olarak anılması kararı aldığını söyleyen Akademisyen İsa Habibbeyli, diyen akademisyen İsa Habibbeyli, kardeş ülkede günün üst düzeyde geçtiğini kaydetti. Habibbeyli, "Bu anlamlı bayramı, Türkiye'nin saygın kurumlarıyla, Türk dünyasının bilim adamları ve şairleriyle birlikte ANAS'ta kutlamak bizim için bir onurdur. Konferansın bu salonda yapılması da özel bir etkinlik. Çünkü Birinci Türkoloji Kongresi 26 Şubat - 6 Mart 1926 tarihleri arasında burada toplanmıştır. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde Türk dünyasının dili, edebiyatı ve maneviyatı çok gelişti ve bu konferans, 2026 yılında gerçekleştireceğimiz İkinci Türkoloji Kongresi'nin bir nevi başlangıcı niteliğindedir” ifadelerine yer verdi.

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"Tek millet, iki devlet" anlayışı, bağımsız Türk devletlerinin ve Türk dünyasının stratejisinin belirlenmesinde belirleyici rol oynadı”

Akademisyen İsa Habibbeyli, Milli Lider Haydar Aliyev'in öngörüyle dile getirdiği "Tek millet, iki devlet" anlayışının, bağımsız Türk devletlerinin ve Türk dünyasının stratejisinin belirlenmesinde belirleyici rol oynadığını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan'ın ve diğer Türk devletlerinin tüm platformlarda karşılıklı desteğinin ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinin genişletilmesinin genel olarak Türk dünyası birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Akademisyen İsa Habibbeyli daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Profesör Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Osman Mert'e ANAS adına hediyelerini takdim etti.