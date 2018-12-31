90 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Emine Şengül, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Adala Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 4 çocuk annesi Emine Şengül'ün evinde bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şengül'ün bakımıyla ilgilenen bakıcı eve geldiğinde yangını fark etti ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahala ederken sağlık ekipleri, Şengül'ü dışarı çıkardı. Ancak Şengül'ün dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.



Emine Şengül'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.