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9 yıl sonra ilk seçim

Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:20
9 yıl sonra ilk seçim

Ülke genelinde 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçim, 9 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sakin bir atmosferde başlayan oy kullanma işlemlerinin öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor.

128 MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK


Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.

Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek.

Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı hukuki bir durumu olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:20
  1. Lübnan
  2. seçim bürosu
  3. seçim

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