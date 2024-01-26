9 ülkede 24 bin 370 adet Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Dünyanın farklı coğrafyalarında Müslümanların Kur’an-ı Kerim ihtiyacının karşılanması için uzun yıllardır çalışmalarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu alandaki çalışmalarını 2023 yılında da sürdürdü. Vakıf, yıl içerisinde 9 ülkede çalışma gerçekleştirdi.

İHH, yıl içerisinde Somali’de 11 bin 120, Mali’de 4 bin 500, Burkina Faso’da 2 bin 250, Uganda’da 2 bin, Burundi’de bin, Zimbabwe’de bin, Kenya’da bin, Etiyopya ve Çad’da ise 750 adet olmak üzere 24 bin 370 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımında bulundu. Yapılan Kur’an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH’nın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 287 bin 370’e ulaştı.

8 Kur’an kursu inşa edildi

2023 yılında ayrıca, Mali’nin Bamako, Dioila, Segou ve Kati şehirlerinde, Çad’ın Tienekebougou şehrinde, Afganistan’ın Gazne şehrinde, Suriye’deki Şemmarin Kampı’nda ve Sudan’ın Kuzey Kordofan Eyaleti’nde 8 Kur’an kursu inşa edildi.

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Destek olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 70 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “KURAN” yazarak istediği miktarda bağışta bulunabilir.