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Aktüel 9 ülkede 24 bin 370 adet Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Aktüel

9 ülkede 24 bin 370 adet Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-26 19:04:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı içerisinde 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim hediye etti. Vakıf ayrıca, 5 ülkede 8 Kur’an kursu inşa etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında Müslümanların Kur’an-ı Kerim ihtiyacının karşılanması için uzun yıllardır çalışmalarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu alandaki çalışmalarını 2023 yılında da sürdürdü. Vakıf, yıl içerisinde 9 ülkede çalışma gerçekleştirdi.

İHH, yıl içerisinde Somali’de 11 bin 120, Mali’de 4 bin 500, Burkina Faso’da 2 bin 250,  Uganda’da 2 bin, Burundi’de bin, Zimbabwe’de bin, Kenya’da bin, Etiyopya ve Çad’da ise 750 adet olmak üzere 24 bin 370 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımında bulundu. Yapılan Kur’an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH’nın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 287 bin 370’e ulaştı. 

8 Kur’an kursu inşa edildi

2023 yılında ayrıca, Mali’nin Bamako, Dioila, Segou ve Kati şehirlerinde, Çad’ın Tienekebougou şehrinde, Afganistan’ın Gazne şehrinde, Suriye’deki Şemmarin Kampı’nda ve Sudan’ın Kuzey Kordofan Eyaleti’nde 8 Kur’an kursu inşa edildi.
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Destek olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 70 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “KURAN” yazarak istediği miktarda bağışta bulunabilir.

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