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Ekonomi 9 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar? Euro alış satış kaç para?
Ekonomi

9 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar? Euro alış satış kaç para?

ABD’nin eski Başkanı Trump’ın dediği gibi ‘Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşmekte’ sözü artık safsatadan ibaret. Zira dolar TL karısında eridikçe eriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray’a çıkması, koronavirüs aşılarının uygulamaya başlaması ve Merkez Bankası’nın birbiri ardına atakları doların ateşini bir hayli söndürdü. Peki 9 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 9 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

Yeniakit Publisher
2021-02-09 08:08:00 -
9 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar? Euro alış satış kaç para?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı doların başını bir hayli döndürmüş durumda. Korana aşısının henüz bulunmadığı, ABD seçimlerinin yapılmadığı dönemde dolar 8 binleri zorluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşaba günü yapacağı Ulusa Sesleniş Konuşması da büyük bir merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba gününü bekleyin dediği konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı beklenmekte. Peki 9 Şubat 2021 Salı günü dolar kaç TL  Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,0581 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,03 hareketlilik oldu.

Dolar ne kadar?

Dolar alış kaç para? 7,0756 TL

Dolar satış kaç para? 7,0683 TL

9 Şubat 2021 Salı euro kaç lira?

Euro ne kadar?

Euro satış ne kadar? 8,5474 TL

Euro alış ne kadar? 8,5402 TL

 

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