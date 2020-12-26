9 program hazırlandı! ‘İSTKA’dan İstanbul’a 458 milyon TL kaynak

4 mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Varank, Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceklerini açıkladı. Varank, “İlgili kurum ve kuruluşlar, mali destek programlarımıza 19 Mart’a kadar başvuru yapabilir” dedi. Varank, “842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağlandı” açıklamasında bulundu.