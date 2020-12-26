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Ekonomi 9 program hazırlandı! ‘İSTKA’dan İstanbul’a 458 milyon TL kaynak
Ekonomi

9 program hazırlandı! ‘İSTKA’dan İstanbul’a 458 milyon TL kaynak

“İSTKA 2021 yılı Destek Programı” tanıtım toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2021 yılı Destek Programı kapsamında, İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul’umuza tahsis ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:24:00 -
9 program hazırlandı! ‘İSTKA’dan İstanbul’a 458 milyon TL kaynak

4 mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Varank, Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceklerini açıkladı. Varank, “İlgili kurum ve kuruluşlar, mali destek programlarımıza 19 Mart’a kadar başvuru yapabilir” dedi. Varank, “842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağlandı” açıklamasında bulundu.

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