9 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İSLAM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّٓا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْوَاقِۜ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ اَتَصْبِرُونَۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يرًا۟

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(20) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi.

(Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.

(Furkan Suresi, 25/20)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

(Mescitte) parmakları birbirine geçirmek şeytandandır. Zira sizden biriniz mescitte iken dışarı çıkıncaya kadar namazda sayılır"

Kaynak:Müsned, 3/43, 54


 

GÜNÜN SÖZÜ:  

 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

