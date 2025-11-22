  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam 9 gündür kayıptı… Arazide ölü bulundu
Yaşam

9 gündür kayıptı… Arazide ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
9 gündür kayıptı… Arazide ölü bulundu

Sivas’ın Yenikervansaray köyünde evinden çıktıktan sonra kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun, arama çalışmalarının dokuzuncu gününde dere yatağında ölü olarak bulundu.

Sivas’ın Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Musa Uygun’dan, 14 Kasım’da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

 

3 kilometre uzaklıkta

 

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Köylülerin ihbarıyla AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun'u arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde, kendi köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından ölü bulundu. Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve oğlunun ölümündeki gizem kalkacak! Kayıp telefon ormanda bulundu
Anne ve oğlunun ölümündeki gizem kalkacak! Kayıp telefon ormanda bulundu

Gündem

Anne ve oğlunun ölümündeki gizem kalkacak! Kayıp telefon ormanda bulundu

"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp
"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

Yerel

"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı
Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

Gündem

Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23