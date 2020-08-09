9 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Ağustos'ta koronavirüs tablosu ne durumda?

Bakan Koca, 9 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1182 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Koronavirüs nasıl temizlenir?

60-72 derece alkol, hidrojen peroksit ağartıcı veya çamaşır suyu gibi maddelerle virüsün öldürüldüğü tespit edilmiştir.

Covid-19 corona virüsün belirtileri

Korona virüsü ve diğer hastalıklar arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Şimdiye dek nezle ve gribe benzetilen korona virüsü aslında oldukça farklı belirtilere sahip. Solunum yolu hastalıklarının birbirine benzemesi doğaldır. Boğaz ağrısı, ateş ve yorgunluk ortak belirtiler arasında yer alır.