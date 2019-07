9-10 yaşındaki kızları öpüştürdü! Netflix para kaybettikçe sapkınlığı körüklüyor

yeniakit.com.tr Türkiye’de mütedeyyinlerin de aralarında bulunduğu yüz binlerce abonesi olan dizi- film- belgesel platformu Netflix, mide bulandırıcı sapkınlık propagandalarına devam ediyor. Eşcinselliği özendiren yayınları her kesim tarafından büyük tepkiyle karşılanan platform, Türkiye’de yeni yeni popüler olsa da, dünya genelinde kan kaybetmeye başladı. Sadece 2019’da yüz binden fazla abonesini kaybeden platform, yüzde 10 zarar etti. Mali sıkıntı yaşadıkça sapkınlık propagandasını artıran Netflix, son olarak 9-10 yaşlarındaki çocukları öpüştürürerek tamamen rezil bir boyut aldı. Bu hareket büyük infiale neden oluyor.

Ağır eşcinsellik propagandası

Akit, Netflix’in iğrenç projelerini ifşa etmeye devam ediyor. Kadın mahkumların kaldığı bir hapishane hayatını konu alan Orange Is The New Black isimli dizi, lezbiyen sapkınlığı özendirip meşru hale getirmeye çalışıyor. Grace and Frankie isimli dizi ise kocaları birbirine aşık olan iki kadının hayat hikayesini konu alınırken, Stranger Things isimli dizide de eşcinsel karakterler üzerinden sapkınlığa atıfta bulunuluyor.

Sapkınların Netflix tuzağı

NETFLİX için gözler RTÜK’te!

9 yaşındaki iki kız öpüştürüldü

Netflix’te yayınlanan “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğu öpüştürüldü.

Skandal diziyi Aydınlık’a yorumlayan Murat Soydan, “Netflix’de yayınlanan “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğu öpüşmekte. Burada tek başına 9-10 yaşlarında bu iki kız çocuğunun öpüşmesi dahi, cinsel kimliklerini tamamlamamış iki çocuğun gerçekleştirdiği yanlış bir eylemken, bunun bir de aynı yaş grubunda çocuklara bir çizgi filmin içinde izletmek mantıklı hiçbir izahı olmayan bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Zarar ettikçe propaganda artıyor

Netflix’in mide bulandıran yayınladı, dünya genelinde tepkiyle karşılanıyor. 100 milyondan fazla abonesi olan platform, sadece 2019’da 100 binden fazla abone kayberken, yüzde 10 mali zarar etti.

Netflix’in para kaybettikçe eşcinsellik propagandalarını artırması ve sapkınlığı meşru göstermeye çalışması gözlerden kaçmadı.

İslamofobiyi de körüklüyor

Söz konusu platformda yayınlanan bazı dizilerde Türk-İslam karşıtlığı yapıldığı da öğrenildi.

Netflix İslamofobiyi körüklüyor