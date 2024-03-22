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Gündem 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin karar çıktı! 17 yıl 6 ay hapis
Gündem

89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin karar çıktı! 17 yıl 6 ay hapis

Yeniakit Publisher
2024-03-22 15:00:00 - 2024-03-22 15:20:10

Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’teki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi davası sonuçlandı. Karara göre sorumlu kişilere 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’teki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde 1 blokun yıkılması sonucunda 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir'e 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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