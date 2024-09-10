85 metrecik bir ev ve 10 metrecik iskeleymiş! Şahan’dan kaçak villaya şaka gibi savunma

Yıllar önce Marmaris'te aldığı villa üzerinden uzun süre gündem olan ünlü komedyen Gökbakar, villanın kaçak çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olurken sessizliğe gömüldü.

Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda bulunan ve önce iskelesinin sonra da tamamının kaçak olduğu, yapının SİT alanına inşa edildiği ortaya çıkan villanın yıkımı için harekete geçildi.

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenen villanın kaçak bölümleri için yıkım kararı alındı.

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

Sonunda konuştu

Kaçak villa için Bakanlıktan yıkım kararı verildiği ve Marmaris Belediyesi'ne kararı uygulaması için yazı gönderildiği belirtildi.

Günlerdir konu hakkında yapılan haberlere karşı sessiz kalan Gökbakar, Instagram hesabından yayınladığı video ile nihayet açıklama yaptı.

Haberlerde kullanılan yapıların kendisine ait olmadığını belirten Gökbakar, kendi evinin 80 metrekare ve tek kat olduğunu ileri sürdü.

Evi satın aldıktan sonra bölgenin SİT alanı ilan edildiğini, bunun üzerine de hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Gökbakar, paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberlerde kullanılan fotoğraf ve inşaat bana ait değil. Arkada görülen ev, komşumuzun evi. Benim evim, yan parseldeki tek katlı 80 metrekarelik bir köy evi. İddia edildiği gibi iki katlı bir evim yok. 2020 yılında halihazırda olan ev ve iskeleyi satın aldım, herhangi bir ek inşaat yapmadım.Türkiye'de inanılmaz SİT alanları tahrip ediliyor. Türkiye'nin her yerinde kaçak yapı var. Eğer benim evim tüm problemleri çözüyorsa hemen yıkalım. İlk balyozu biz vuralım. Satın alırken sorunu var mı diye araştırdık, sorunsuz aldık. Yangınlardan sonra, satın almamın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra SİT alanı ibaresi getirildi. Ben evi aldıktan 2 sene sonra SİT alanı oldu. Biz de dava açtık, mahkeme süreci devam ediyor."