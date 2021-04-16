  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 85 adet! Otomobilde bulundu
Aktüel

85 adet! Otomobilde bulundu

Yol kontrolünde durdurulan otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 21:54:00 -
85 adet! Otomobilde bulundu

Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirdi; 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’da yaşayan M.A.C. ve C.Y.’nin, ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve trafik timleri tarafından M.A.C, C.Y ile birlikte Y.A ve Y.A.’nın bulunduğu otomobil, yol kontrolünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 adet yağlı boya tablo, 67 adet bronz sikke, 3 adet bronz yüzük, 2 adet gümüş yüzük, 1 adet bronz vazo, 1 adet bronz kandil, 1 adet bronz terazi, 1 adet bronz mühür, 2 adet bronz obje ve 2 adet taş obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesinde hizmet pasaportu konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşma k..
Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir
Teknoloji

Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Çin'in uzun yıllardır satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türki..
Hükümetten köye dönenlere büyük teşvik!
Ekonomi

Hükümetten köye dönenlere büyük teşvik!

Hükümet nüfus yayılımını dengelemek ve köydeki üretimi artırmak için harekete geçti. Buna göre; kentten köye göç edenlere birçok teşvik geli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay