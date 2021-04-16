85 adet! Otomobilde bulundu

Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirdi; 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’da yaşayan M.A.C. ve C.Y.’nin, ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve trafik timleri tarafından M.A.C, C.Y ile birlikte Y.A ve Y.A.’nın bulunduğu otomobil, yol kontrolünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 adet yağlı boya tablo, 67 adet bronz sikke, 3 adet bronz yüzük, 2 adet gümüş yüzük, 1 adet bronz vazo, 1 adet bronz kandil, 1 adet bronz terazi, 1 adet bronz mühür, 2 adet bronz obje ve 2 adet taş obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.