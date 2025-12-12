  • İSTANBUL
Son Haberler

83 yaşında 20'lik diş sürprizi!
Sağlık

83 yaşında 20'lik diş sürprizi!

Yeniakit Publisher
IHA

Manisa'da yaşayan 83 yaşındaki Aydın Besen, protez dişlerinin ağrı yapması üzerine gittiği diş hekiminde, ağrının kaynağının 20'lik diş olduğunu öğrenince şaşırdı. Genellikle 18-30 yaş aralığında çıkan 20'lik dişin, 83 yaşında ortaya çıkması dikkat çekti.

Manisa'da yaşayan 83 yaşındaki Aydın Besen, protez dişlerinin ağrı yapması üzerine gittiği diş hekiminde, ağrının kaynağının 20'lik diş olduğunu öğrenince şaşırdı.

Besen, yaklaşık 6 yıldır total protez kullandığını belirterek, "20'lik dişim hiç çıkmamıştı. Doktor ağrının sebebinin 20'lik diş olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Protezimi kullanamaz hale geldiğim için doktorum çekilmesi gerektiğini söyledi. Bir hafta ilaç kullandıktan sonra operasyonla alındı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Hakan Kahraman, 20'lik dişlerin her yaşta sorun çıkarabileceğine dikkat çekerek, "İleri yaşlarda kemik erimesi nedeniyle gömülü dişler rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Hastamız yıllarca total protez kullandığı için gömülü diş, üzerindeki kemiğin erimesiyle yüzeye yakın hale gelmiş. Yeni protez yapımına engel olacağından dişi cerrahi olarak çektik. Bu durum herkesin başına gelebilir" dedi.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Barış Kaya ise, ileri yaşlarda çene kemiğindeki rezorpsiyonun gömülü dişleri yüzeye doğru yaklaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu dişler aslında sürmüyor; çene kemiği eridiği için çıkmış gibi görünüyor. Halk arasında ‘70 yaşından sonra diş çıktı' denilen durumlar aslında gömülü dişlerin kemik erimesiyle ortaya çıkmasıdır. Özellikle total protez kullanan hastalarda daha sık rastlanıyor. Eğer ağrıya, protez kullanımında zorluğa veya yemek yemede sıkıntıya neden oluyorsa cerrahi operasyonla dişi alıyoruz. İyileşme sonrası protez yeniden yapılıyor ya da küçük tamirlerle kullanılmaya devam edilebiliyor."

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Aydın Besen, protezinin yenilenmesi için tedavisine devam ediyor.

