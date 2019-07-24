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81 il başkanıyla değerlendirecek! Başkan Erdoğan'ın yeni dönem stratejisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından 31 Mart sonuçlarını AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
81 il başkanıyla değerlendirecek! Başkan Erdoğan'ın yeni dönem stratejisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından 31 Mart sonuçları AK Parti'nin 81 il başkanıyla değerlendirecek. Erdoğan, cuma günü sahadaki sonuçları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatla ve il belediye başkanlarıyla analiz edecek.

Yerel seçimin ardından parti organlarıyla ve milletvekilleriyle sonuçları tüm yönleriyle istişare eden Erdoğan, cuma günü sahadaki sonuçları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatla ve il belediye başkanlarıyla analiz edecek.

4 grup halinde bir araya gelmişti

Hürriyet gazetesinin haberine göre, seçim sürecinden sonra teşkilatta ve kabinede değişim yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK'da AK Partili milletvekilleriyle 4 grup halinde bir araya gelmiş, sonuçlarla ilgili sahadan gelen talepleri ve şikayetleri dinleme olanağı bulmuştu.

Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden sonra partinin tüm organlarıyla görüşme trafiğinin ardından seçimlerde Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor.

İlk ziyaret en fazla oyun çıktığı Rize

Erdoğan'ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti'ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
  1. 31 Mart sonuçları
  2. Rize
  3. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı
  4. AK Parti
  5. Hürriyet
  6. kabinede değişim
  7. AK Parti MYK
  8. milletvekilleri
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. İstanbul

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