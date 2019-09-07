800CK hattı seferleri sona eriyor KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de seferlerini sonlandırıyor.

KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de seferlerini sonlandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından sezonluk olarak açılan hatlar 800C, 800K 8 Eylül’de sona eriyor. Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların mavi bayraklı sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de son seferlerini yaparak sezonu kapatacak. Denize gitmek isteyen vatandaşların severek tercih ettiği otobüs 800CK, bu yıl toplamda 100 bin 459 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırmayı başardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.