0553 313 94 23

80 yıldır dilenen 102 yaşındaki dilencinin gözaltına alınırken söyledikleri güldürdü

Samsun'da 102 yaşındaki dilencinin gözaltına alınırken zabıta ekiplerine, “Daha yeni geldik” demesi dikkat çekti. Daha önce birçok defa gözaltına alınan dilencinin ise 80 yıldır dilendiği ortaya çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:40
80 yıldır dilenen 102 yaşındaki dilencinin gözaltına alınırken söyledikleri güldürdü

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.

Sözleri güldürdü

Dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilencilerin gözaltına alındığı Sevim K. adlı dilencinin zabıtalara “Daha yeni geldik” demesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:40
  1. Samsun
  2. samsun
  3. dilenci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok fotoğraflar peş peşe servis edildi! Hepsi bir köyden çıktı
    1. Şok fotoğraflar peş peşe servis..
    2. Fenerbahçe'de Kayserispor maçı..
    3. 80 yıldır dilenen 102 yaşındaki..
    4. İran'da asgari ücrete zam talebi
    5. Zift yüklü tanker virajı alamayınca...
    6. "Milli spor" uğrunda tehlikeyi göze..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
    9. Kemal Çebi kimdir nerelidir? Kemal..
    10. "Aşırı zehirli gübre" komşuyu zora..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. Muammer Keskin kimdir nerelidir?
    13. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    14. Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40..
    15. Uludağ'da sömestir ve hafta sonu..
    16. TBF'nin eski başkanlarından Solakoğlu,..
    17. TSK'ya 4 yeni modüler üs bölgesi
    18. AK Parti'den İsrail'e sert tepki
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. PKK'lı cenazesine giden HDP'lilere çok..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi