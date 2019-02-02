80 yıldır dilenen 102 yaşındaki dilencinin gözaltına alınırken söyledikleri güldürdü
Samsun'da 102 yaşındaki dilencinin gözaltına alınırken zabıta ekiplerine, “Daha yeni geldik” demesi dikkat çekti. Daha önce birçok defa gözaltına alınan dilencinin ise 80 yıldır dilendiği ortaya çıktı.02 Şubat 2019 Cumartesi 14:40
Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.
Sözleri güldürdü
Dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilencilerin gözaltına alındığı Sevim K. adlı dilencinin zabıtalara “Daha yeni geldik” demesi ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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