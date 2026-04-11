  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
80 yaşındaki sürücü ölümden döndü: Beton mikserinden kaçarken takla attı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kuşadası’nda beton mikserine çarpmamak için manevra yapan 80 yaşındaki sürücünün aracı takla attı; yaşlı adam kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü S.M.(80), seyir halindeyken iddiaya göre şantiyeden aniden yola çıkan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yaptı.

Bu sırada yol kenarında bulunan büyük bir taşa çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23