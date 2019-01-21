0553 313 94 23

80 kişinin alınacağı geçici işe 1560 başvuru

Karaman'da Toplum Yararına Program kapsamında 500 kişinin alınacağı geçici iş için, 4 bin 302 kişi başvuru yapt.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:08
80 kişinin alınacağı geçici işe 1560 başvuru

Karaman'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişinin alınacağı iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru, İl Özel İdaresine oldu. 80 kişinin kabul edileceği işe 1560 kişi başvurdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici iş için Karaman'da geçen hafta Pazartesi günü başlayan TYP başvuruları, Cuma günü mesai saatinin bitimi ile sona erdi. 500 kişilik iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru 80 kişinin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine oldu. İl Özel İdaresine 1560 kişi iş başvurusunda bulundu. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü'nün de dahil edildiği projede, 68 kişinin alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne ise 1113 kişi başvuruda bulundu. Geçici işçilerin 15 kurumda kura yöntemi ile belirleneceği, Ermenek İlçe Belediyesi ve Müftülükte ise liste yönteminin uygulanacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:08
  1. Karaman
  2. Toplum Yararına Program
  3. iş başvurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB temsilciliklerinden Filistin yönetimine "demokratik seçim" çağrısı
    1. AB temsilciliklerinden Filistin..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Off Road tutkunlarından sokak..
    4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adli işlem..
    5. Glen Johnson futbolu bıraktı
    6. 80 kişinin alınacağı geçici işe 1560..
    7. Baş ağrısı nasıl geçer? Başınız..
    8. Djokovic çeyrek finalde
    9. Hamas'tan İsrail'e UNRWA uyarısı
    10. Baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren..
    11. GÜNCELLEME - Evde cesetleri bulunan..
    12. Döviz kurları
    13. İsyancı askerler Maduro'yu devirmek..
    14. 'CHP'nin iktidara gelme hedefi yok'..
    15. "Suriyeli mültecilerin dönüşü için..
    16. Mehmetçik'ten -20 derecede operasyon
    17. Gözaltına alınan torbacı tutuklandı
    18. Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni..
    19. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
    20. IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"