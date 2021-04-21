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Siyaset 8 yıl sonra diplomasi adımı! AK Parti, ‘Türkiye-Mısır dostluk grubu’ için TBMM’ye teklif verdi
Siyaset

8 yıl sonra diplomasi adımı! AK Parti, ‘Türkiye-Mısır dostluk grubu’ için TBMM’ye teklif verdi

AK Parti, Türkiye-Mısır ve Türkiye-Libya arasında dostluk grubu kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:55:00 -
8 yıl sonra diplomasi adımı! AK Parti, ‘Türkiye-Mısır dostluk grubu’ için TBMM’ye teklif verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığı'na veriyoruz" dedi. Türkiye ve Mısır arasındaki dostluk grubu, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbe sonrası kaldırılmıştı. 2013’ten bu yana diplomatik ilişki seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar geliyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki hafta Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile telefonda görüşmüştü. TBMM’de Başkanı Mustafa Şentop da kanun teklifini desteklediğini ve bu tür grupların kurulmasının diplomasinin öncesi olduğunu ve dostlukları pekiştireceğini söyledi. Şentop, grubun kurulup kurulmayacağına Meclis’in karar vereceğini sözlerine ekledi.

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