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Gündem 8 şehidimizin katiliydi! Cezaevinden kaçan terörist öldürüldü
Gündem

8 şehidimizin katiliydi! Cezaevinden kaçan terörist öldürüldü

2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nden kaçan 8 şehidimizin katili PKK'lı terörist Devrim Kavak, düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:54:00 -
8 şehidimizin katiliydi! Cezaevinden kaçan terörist öldürüldü

Terörle mücadelede TSK, MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın operasyonları aralıksız devam ediyor.

Hem yurt içi hem de yurt dşında PKK'ya nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin son hedefi ise Kandil'de terör kampları oldu.

2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde içeriden yardım aldığı iddia edilen PKK'lı terörist Devrim Kavak da, Kandil'e kaçmıştı.

2005-2008 yıllarında 5'i asker 3'ü de sivil vatandaşımızın katili olan teröristin akibeti hakkında güzel haber geldi.

6 yıl sonra ölü yakalandı

Teröristin, Kandil'in Balakayati Kampında TSK ve MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

5 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Cezaevi'nde terörist Devrim Kavak ile birlikte PKK'lı Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç ve Ramazan Aslan kaçtı.

Firar'dan sonra sırra kadem basan teröristlerden 4'ü Kandil'de ortaya çıkmıştı.

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