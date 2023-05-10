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Aktüel 8. Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne Doç. Dr. Elvan Böke layık görüldü
Aktüel

8. Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne Doç. Dr. Elvan Böke layık görüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-10 09:08:00 -
8. Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne Doç. Dr. Elvan Böke layık görüldü

Doç. Dr. Elvan Böke'nin "üreme sağlığı alanındaki çalışmalarıyla dolayısıyla Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görüldü. İş insanı Murat Ülker, Böke'ye tebriklerini iletti.

Murat Ülker, kişisel safyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Üreme sağlığına ilişkin hastalıkların tedavisinde büyük bir adım atılmasını sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla bu seneki Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Elvan Böke’yi canıgönülden tebrik ediyorum. İspanya’da bulunan Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke’nin doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel çalışmalarının çok önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmeyi ve bağlantıları güçlü, etkin bir bilim ağı oluşturmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı ve Harvard Sabri Ülker Merkezi ile birlikte, bilim dünyasına katkıda bulunmakla iftihar ediyoruz. Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde düzenlediğimiz ödül törenine katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

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