Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gündeme getirdiği CHP-İş Bankası ortaklığı tekrar tartışılmaya başlandı. Akit yazarı Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde 'Bu payı Atatürk bize miras bıraktı' diyen CHP yönetimine seslenerek '8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?' sorusunu sordu.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?



Türkiye İş Bankası’nın % 28.9’u ne demek?

İş Bankası’nın kendi açıkladığı rakamlara göre, 30.06.2018 tarihi itibarıyla piyasa değeri 25.700.569.000 TL denildiğine göre..

Yuvarlak hesap yapalım..

8 milyar TL’den bahsediyoruz..

O zaman soru şu:

CHP bu hisseyi nereden kazanmış?

Cevapları hazır:

“Bilmiyor musun cahil.. Atatürk vasiyet etti..”

O zaman soru şu:

“Atatürk, savaş ortamında, 8 milyar TL’yi nereden kazandı?”

Sorumuzun cevabını, tabii ki Atatürk’ten beklemiyoruz..

Şu an o payı kullanan CHP yetkililerine soruyoruz..

Hani siyasi iktidarı yerden yere vuruyorlar ya..

“Şu yolsuzluktur.. Bu gasptır..” diyorlar ya..

Atatürk’ün vasiyeti gereği sahibi olduklarını iddia ettikleri 8 milyar TL’nin kaynağını da açıklamak zorundalar..

Bu noktada, eleştirimizi CHP yönetimine yapmakla birlikte..

Hissenin CHP’ye vasiyet edeni olan Mustafa Kemal’e aynı eleştiriyi yapmakta tereddütlüyüm..

Çünkü o tarih itibari ile, CHP tek parti olarak ülkeyi yönetiyor..

Mustafa Kemal, 8 milyar TL’nin kendi parası olmadığını biliyor.

Zaten kendi mülkiyetine de geçirmemiş.

O paranın, Müslüman ülkelerden, Anadolu’nun kurtuluşu için kullanılmak üzere yollanan yardım paraları olduğunu biliyor..

Ve o parayı, kendi malvarlığına katmadan..

Ayrı bir hesapta muhafaza ederken..

İş Bankası’nın kuruluşu sırasında, o parayı kullanıyor..

Ama kendi parası gibi bir takdimi yok..

“Bana annemden kaldı, babamdan gelen miras” şeklinde olayı tahrif etmiyor..

Ve o paranın kendisine ait olmadığını adeta deklare etmek için..

Vasiyetinde de, o hissenin CHP’ye geçmesini öngörüyor..

Çünkü CHP, o tarih itibari ile ülkenin tek partisi..

İkinci bir siyasi parti yok.

CHP demek, Türkiye Cumhuriyeti demek.

Türkiye Cumhuriyeti demek, CHP demek..

Şunu diyebiliriz..

“Mustafa Kemal’in, ilerki yıllarda çok partili sisteme geçilebileceğini düşünerek, hisseyi CHP’ye değil, Hazine’ye bırakması daha doğru olurdu.”

El hak, doğru bir tespit..

Ama..

Kaynağı ile..

Miktarının büyüklüğü ile..

Farklı bir iddiada bulunulmasının imkansızlığı sebebi ile..

Bugünkü CHP’lilerin böyle bir uçuk iddiada bulunabileceklerinin tahmin edilememesinden dolayı..

Böyle bir yanlışa imza atılmış olabilir..

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