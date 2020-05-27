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Spor

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması yarın başlayacak

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2 gün sürecek organizasyona, 128 sporcu katılacak - Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yarışamayan milli sporcular, organizasyona katılacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:09:56 -
8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek organizasyona, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliği yapacak.

İki gün sürecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek.

Milli okçular, yaptıkları açıklamada, uzun bir aradan sonra organizasyonda mücadele edecek olmaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Yeşim Bostan'ın da yer aldığı milli sporcular, yarışmayı çok özlediklerini ve bu organizasyonun herkes için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Bu yıl sadece İstanbul genelinden 128 sporcunun katılacağı 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise salgın sonrası okçuluk alanında gerçekleştirilen ilk müsabaka olacak.


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