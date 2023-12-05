8 bin kişinin görüşü alındı! Türkler kahveyi böyle seviyor

Millet olarak kahve tüketiminde yükselişe geçen ülkeler arasındayız. Peki tüketiciler kahveye nasıl yaklaşıyor ve beklentileri nedir? Bu alanda yapılan son araştırma dikkati çeken sonuçlar ortaya koydu:

Sosyal medyada büyük ilgi gören anket serileri ile tüketici alışkanlıkları, beğeni ve tercihlerini ölçümleyen Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü öncesinde 8000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 70’i Türk kahvesini sade tüketirken, yüzde 46’sı 10 günde bir Türk kahvesini taze olarak çektirdiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 47’si günde 1-3 fincan Türk kahvesi içtiğini söyledi. Günde 1 fincan Türk kahvesi tüketenlerin oranı yüzde 43, 3 fincandan fazla tüketenlerin oranı ise yüzde 3 oldu.

Sizin için ne anlama geliyor?

Katılımcıların yüzde 70’i Türk kahvesini sade içmeyi tercih ettiğini söylerken, orta şekerli diyenlerin oranı yüzde 24, şekerli diyenlerin oranı ise yüzde 5’te kaldı. Ankete katılanlara “Türk kahvesi sizin için ne anlama geliyor” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 55’i soruya keyif yanıtını verdi. Keyif yanıtını yüzde 28 ile dinlenmek, yüzde 17 ile karşılıklı sohbet yanıtı izledi. Anket sonuçları Türk kahvesinin yanında tatlı atıştırmalıkları tüketmeyi sevdiğimizi de ortaya koydu.

Kahveler çektiriliyor

Katılımcıların yüzde 97’si Türk kahvesinin yanında tatlı atıştırmalıkları tercih ettiğini belirtti. Ankette katılımcılara “Siparişiniz üzerine hazırlanan taze çekilmiş Türk kahvesini ne sıklıkta çektirirsiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 46’sı 10 günde, yüzde 35’i ayda bir, yüzde 18’i ise 20 günde bir Türk kahvesi çektiririm yanıtını verdi.