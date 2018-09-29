8 aylık toplam ihracat 108 milyar doları aştı

Buna göre, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 108 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 daha az çıktı. İhracat 12 milyar 383 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,6’ya yükseldi. Ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 108 milyar 634 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,9 artışla 157 milyar 830 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,6 yükselerek 49 milyar 195 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8 olarak hesaplandı.