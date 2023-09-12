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Gündem 8 ayda 1946 kişi kazada hayatını kaybetti!
Gündem

8 ayda 1946 kişi kazada hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 16:13:00 -
8 ayda 1946 kişi kazada hayatını kaybetti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023'ün Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023'ün Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

Ülke genelinde bu yılın ilk 8 ayında yaşanan 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybettiği, 234 bin 688 kişinin de yaralandığı belirtildi.

EGM Trafik Başkanlığı, 8 ayın kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Ülke genelinde vuku bulan 335 bin 111 kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 kişi yaralandı.

Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 51 bin 657 trafik kazasında 36 bin 971 kişi yaralandı, 313 kişi hayatını kaybetti.

Kazalardan 4 bin 596'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı, hatalı şerit değiştiren 15 bin 272 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardığına dikkat çekildi.
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Ayrıca ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 122 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu bin 476 sürücü de kazalara sebep oldu.

(İLKHA)

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