8 Aralık Devrimi’nin yıldönümünde Saraçhane’de Gazze ve Şam mesajları

Suriye halkının Esed diktasına karşı başlattığı özgürlük mücadelesi geçtiğimiz sene 8 Aralık tarihinde Şam'ın özgürleştirilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Esed rejiminin konvansiyonel ve kimyasal katliamlarına karşı verilen amansız mücadele milyonlarca insana ilham olmayı sürdürüyor. İslami Dayanışma Platformu, Gazze'deki Siyonist vahşete dikkati çekmek ve Suriye devriminin yıldönümünü kutlamak için Saraçhane'de buluştu.

“Esed çetesi tarihin çöplüğüne karıştı”

Kubilay Aşkın Durdağ, Şam'ın fethi ile tarihin gördüğü en büyük zulüm çetelerinden birisinin yerle bir olduğunu kaydetti. "Geçtiğimiz sene bugün Esed çetesi tarihin çöplüğüne karıştı. Bizlere Şam'ın fethini nasip eden Rabbimize hamd olsun. Suriyeli kardeşlerimizin zaferi mübarek olsun. Şam'ın ardından Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünü görmek için Rabbimize dua ediyoruz. Sednaya'daki işkence görüntüleri hala milyonlarca insanın hafızasında. 250 binden fazla Suriyeli hala kayıp, akıbetleri bilinemiyor. Cenazesine ulaşılamayan binlerce Suriyelinin ailesi bir umut ışığı bekliyor. Cenazesi bulunan naaşlarda ise işkence izleri bulunuyor. Esed zulmü yüzyılımızın en büyük vahşetlerinden birisidir. Suriye halkının mücadelesi ise tarihin en büyük kurtuluş savaşlarından biridir. Suriye halkının meşalesi Gazze'den Türkistan'a Keşmir'den Afganistan'a kadar yankı buluyor. Abdülkadir Salihleri, Zahran Alluş, Abdülbasit Sarut'a kadar binlerce şehidimizi unutmadık. Allah hepsinden razı olsun! "

"Yallah İrhal Ya Beşşar!"

Mehmet Ali Aslan, Şam'ın fethini kutlayan marşlarla toplanan Suriyeli kalabalığa hitap etti. "Yallah İrhal Ya Beşşar!" ezgisini yüzlerce Suriyeli ve Türkiyeli beraber söyledi. Arapça devrim marşları ve tekbirlerle eylem sona erdi.