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Kültür - Sanat 7.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı koruma altına alındı
Kültür - Sanat

7.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 18:03:00 -
7.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı koruma altına alındı

Latmos’ta bulunan bin 400 yıllık Yediler Manastırı’nda güvenlik ve koruma tedbirleri alındı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/7yuzyilda-yapildi-tarihi-yapi-koruma-altina-alindi-91742

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