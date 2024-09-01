7.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı koruma altına alındı
Latmos’ta bulunan bin 400 yıllık Yediler Manastırı’nda güvenlik ve koruma tedbirleri alındı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/7yuzyilda-yapildi-tarihi-yapi-koruma-altina-alindi-91742
Irkçı ve faşizan davrandılar! Gururuyla oynadılar alay ettiler aşağıladılar Tekirdağ Belediyesi'nde mülakat skandalı: Mahkeme kararıyla belgelendi
Latmos’ta bulunan bin 400 yıllık Yediler Manastırı’nda güvenlik ve koruma tedbirleri alındı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/7yuzyilda-yapildi-tarihi-yapi-koruma-altina-alindi-91742
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23