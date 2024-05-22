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Gündem 7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor
Gündem

7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 15:38:00 -
7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor

Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan başıboş köpek saldırısından sonra harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgedeki saldırgan köpekleri alarak büyükşehir barınağına teslim etti.

İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde dün yaşanan üzücü olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan hayvanseverlerle işbirliği yaparak saldırgan köpekleri yakaladı.

Çalışmalar sürecek!

Yakalanan köpekler, güvenli bir şekilde Büyükşehir barınağına teslim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenliği için benzer olayların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ayrıca yetkililer, hayvanseverlerle ortak hareket ederek sokak hayvanlarının refahını sağlamak için daha fazla önlem alacaklarını ifade ettiler. Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri de, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmasını talep ettiler.

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