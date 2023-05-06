7'li masa İstanbul'da umduğunu bulamadı
14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon masası İstanbul mitinginde hüsrana uğradı.
HDP’nin desteklediği cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının İstanbul’da gerçekleştirdiği mitingde büyük boşluklar oluştu.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti’nin düzenlediği, HDP’lilerin de katılım sağladığı Maltepe’deki miting alanının adeta dörtte birlik bölümü doldurulamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükşehirlerde gerçekleştirdiği hemen her mitingde şehir tarihinin kalabalık rekorunun kırıldığı mitinglerin aksine sönük geçen bir 7’li masa mitingi daha 14 Mayıs öncesi seçmenin kararının ne yönde olduğunu gösterdi.
Alanı dolduramadılar
7'li masa ile ortaklığını alenileştiren HDP'nin boy gösterdiği mitingde HDP ve Yeşil Sol Parti bayrakları da dalgalandı.
HDP/Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçaroğlu lehine aday çıkarmama kararı almıştı.
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