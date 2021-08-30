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79 yaşındaki adam balkondan düştü
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Aktüel 79 yaşındaki adam balkondan düştü
Aktüel

79 yaşındaki adam balkondan düştü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 17:04:00 -
79 yaşındaki adam balkondan düştü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Park Mahallesi'nde bir kişinin apartmanın üçüncü katından düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, balkondan düştüğü anlaşılan Nazım Savur, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Savur, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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