79 yaşındaki adam balkondan düştü
Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Park Mahallesi'nde bir kişinin apartmanın üçüncü katından düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemede, balkondan düştüğü anlaşılan Nazım Savur, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Savur, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.