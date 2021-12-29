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Kültür - Sanat 780 yıllık Vakfiye Kayseri'de
Kültür - Sanat

780 yıllık Vakfiye Kayseri'de

Karatay Han Vakfiyesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Türk İslam eserleri alanında sergileniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 11:32:00 - 2021-12-29 11:42:56
780 yıllık Vakfiye Kayseri'de

Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanın vakfiyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün girişimleriyle 19 Ocak 2021de Ankara Etnoğrafya Müzesinden Kayseriye getirildi.

9,5 metre uzunluğundaki kumaşa yazılan vakfiyesi önemli bir eser.

Anadolu Selçuklu Devleti'nden bugüne ulaşan tek kervansaray vakfiyesi olan Karatay Han Vakfiyesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Türk İslam eserleri alanında sergileniyor.

Vakfiyenin değerine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Karatay Han Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli adamlarından Celaleddin Karatay tarafından 1241 yılında inşa edilmiş bir yapı. Yazlık ve kışlık denilen 2 bölümünden oluşuyor. Büyük ölçekli ve süsleme özellikleriyle dönemin önde gelen eserlerinden birisidir. Selçuklu döneminde kervansarayların işleyiş düzeni hakkında Karatay Han'ın vakfiyesi dışından çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu eserde Karatay Han'ın işleyiş düzeni, konaklama yapan misafirlere verilen hizmet bilgileri yer alıyor. Bu vakfiye sayesinde diğer hanların işleyiş biçimi hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Karatay Han vakfiyesi günümüze ulaşan tek kervansaray vakfiyesi" diye konuştu.

 

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