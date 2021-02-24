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Dünya 768 Yahudi öldürülmüştü... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dünya

768 Yahudi öldürülmüştü... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, II. Dünya Savaşı'nda Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” adlı gemiyle ilgili açıklam

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:50:00 -
768 Yahudi öldürülmüştü... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, II. Dünya Savaşı'nda Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” adlı geminin bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişiyi saygıyla andığını ifade etti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan ‘Struma’ adlı geminin 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz’de uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseyi anmak amacıyla 2015 yılından bu yana her yıl 24 Şubat’ta İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi toplumunun katkılarıyla Sarayburnu’nda bir tören düzenlenmektedir. Bugün Sarayburnu’nda düzenlenen tören ile Holokost’tan kaçmak isterken 79 yıl önce ‘Struma’ gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.”

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