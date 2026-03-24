7.5'lik depremle sarsıldılar
Tonga açıklarında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı raporlanmazken, uzmanlardan tsunami uyarısı da yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yayımlanmadı.
Depreme bağlı can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.