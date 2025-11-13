  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Yerel 75 yaşındaki adamın katili 15'indeki çocuk çıktı!
Yerel

75 yaşındaki adamın katili 15'indeki çocuk çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
75 yaşındaki adamın katili 15'indeki çocuk çıktı!

Zonguldak'ta, 8 Kasım'da 75 yaşındaki yaşlı adamın evde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada olayın failinin 15 yaşındaki çocuk olduğu belirlendi.

Geçen 8 Kasım günü Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.

Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yerel

Kayseri’de ‘Kız Meselesi’ Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti
Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

Gündem

Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!
BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!

Dünya

BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!

Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana’da kan davası gibi cinayet
Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana’da kan davası gibi cinayet

Yerel

Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana’da kan davası gibi cinayet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Siyaset

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23