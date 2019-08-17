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75 milyon Euro'luk transfer 104 kilo oldu!

Inter'in 75 milyon euro karşılığında Manchester United'dan transfer ettiği Lukaku, 104 kiloya kadar çıktığı için takımıyla ilk maçı kaçırıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
75 milyon Euro'luk transfer 104 kilo oldu!

Inter'in Manchester United'dan 75 milyon euroya transfer ettiği Romelu Lukaku, fazla kiloları nedeniyle Inter'in Lecce ile oynayacağı ilk hafta maçında takımdaki yerini alamayacak.

Corriere dello Sport'un haberine göre Belçikalı golcü, 104 kiloya kadar çıktı. Inter ise Lukaku'nun 100 kiloyu geçmesini istemediği için futbolcuyu Lecce kadrosuna almadı.



Aldığı kilolardan kendisi de rahatsız olan Lukaku, sıkı bir diyete başlarken İtalyan gazetecilerinin kendisine sorduğu ''İtalya'da yiyecekler nasıl?'' sorusuna esprili bir şekilde ''Salata'' diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
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