711 asker için ihraç dosyası hazırlandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt bağlantıları tespit edilen 711 askerin ihraç işlemlerinin başlatılması için gerekli delilleri komutanlıklara gönderdi.
İzmir merkezli 25 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 21’i albay, 25’i yarbay, 45’i binbaşı, 112’si yüzbaşı, 269’u üsteğmen, 33’ü teğmen, 196’sı astsubay ve 7’si uzman çavuş rütbeleriyle 3’ü sivil memur olmak üzere toplam 711 askeri personelin ihracı için dosya hazırlandı. Yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu saptanan 711 personelin delilleri içerir dosyaları, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.