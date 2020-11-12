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Aktüel 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi
Aktüel

70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:34:40 -
70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 90 yaşındaki adam, 70 yıllık eşinin ölümünden bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Demirel önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kadının toprağa verilmesinin ardından kocası Ahmet Demirel (90) de ertesi gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Demirel'in cenazesi Kelekçi Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

Birer gün arayla ölen çiftin 70 yıllık evli oldukları, yaşlı adamın eşinin ölümü üzerine ''Ben bu acıya dayanamam, ardından gelirim.'' dediği öğrenildi.

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