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70 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor

Van’ın Erciş ilçesinde 1941 doğumlu 78 yaşındaki Bayram Rona, çocukluk yaşında girdiği terzilik mesleğini 70 yıldır ara vermeden devam ettiriyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
70 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor

Van’ın Erciş ilçesinde 1941 doğumlu 78 yaşındaki Bayram Rona, çocukluk yaşında girdiği terzilik mesleğini 70 yıldır ara vermeden devam ettiriyor.


İlkokul 1. sınıftayken okuldan ayrılarak terzi ustasının yanında mesleğe giriş yaptığını belirten Rona, o günden itibaren ilerlemiş yaşına rağmen halen mesleğini devam ettiriyor. İlçedeki küçük bir terzi atölyesinde gelen işleri geri çevirmeyerek zamanında yetiştirmeye çalışan Rona, çırak bulamamaktan yakınırken, üniversite mezunu 37 yaşındaki kendi oğlu Uğur Rona’yı yetiştirerek mesleğe olan vefa borcunu ödüyor. Mesleğini çok sevdiğini 70 yıllık ömrü dahi olsa bu mesleğe yine vereceğini belirten 4 çocuk babası Bayram Rona, 60 yıllık müşterilerinin dahi olduğunu söyledi. Dayısının yanında haftalık 5 kuruş ücretle çırak olarak mesleğe başladığını belirten Rona, daha sonra kendi dükkanını açarak mesleğini sürdürdüğünü anlatarak, "60 yıllık müşterilerim bile var. Köylerden daha fazla müşteriye sahibim. Eskiden bir elbiseyi 200 liraya dikerken şimdilerde bin 500 liraya dikiyoruz. 70 yıllık ömrüm olsa yine bu terzilik mesleğine veririm’’ dedi.


Çırak bulmakta oldukça zorlandıklarını belirten Rona, üniversite mezunu oğlunun mesleğini devam ettireceğini ifade ederek, "Çırak bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Çocuğunu çırak olarak bize getiren önce ne kadar para alacağını soruyor. Mesleğe heves yok, para onun için daha önemli. En sonunda oğlum üniversite mezunu olmasına rağmen mesleğe heves etti. Ben de devam etmesini istedim’’ şeklinde konuştu.


Üniversite mezunu Uğur Rona ise mesleği babasından devraldığını belirterek, "İktisat mezunu olmama rağmen mesleğin devam ettirilmesi adına baba mesleğini sürdürme kararı aldım. Helal kazanç, el emeği göz nuru bir meslek ve severek yapıyorum. Gençlere tavsiyem ise sanat üzerine değer versinler. Meslek bitmek üzere, bu mesleğin bitmemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum’’ ifadelerinde bulundu.


Bayram Rona’nın 40 yıllık müşterisi olduğunu belirten Yakup Akıncı ise terzi ustasının diktiği elbiseleri büyük bir zevkle üzerine giydiğini belirterek, ‘’Bayram usta mesleğinin hakkının tam anlamıyla yerine getiriyor. Kendisinden son derece memnunum. Konfeksiyon türü elbiselerden hoşlanmıyorum. Yıllardır takım elbiselerimi Bayram ustada diktiriyorum. Allah kendisine sağlıklı uzun ömürler versin’’ dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
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